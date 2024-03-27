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Башмаков Руслан Рашитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Башмакова- Иванова Александра Геннадьевна

Рождение ребёнка
03.11.2003

Сын: Башмаков Максим Русланович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2009

Сын: Башмаков Роман Русланович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башмакова Руслана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башмакова Руслана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башмаков Александр Русланович

Мать ребёнка: не указана

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