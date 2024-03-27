Башмаков Руслан Рашитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1980
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2003
Сын: Башмаков Максим Русланович
Рождение ребёнка
2009
Сын: Башмаков Роман Русланович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башмаков Александр Русланович