Ефимова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1972

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1972

Отец: Ефимов Иван Михайлович

Мать: Ефимова Таисия Александровна

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