Сапрыкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1954
Дата смерти17.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1976
Сын: Сапрыкин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Сапрыкина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
03.03.1981
Сын: Сапрыкин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Сапрыкина Любовь Михайловна
Смерть
17.06.1995