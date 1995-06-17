Сапрыкин Владимир Николаевич 31.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сапрыкин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1954

Дата смерти

17.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1954

Отец: Сапрыкин Николай Егорович

Мать: Зябрева Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1976

Сын: Сапрыкин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Сапрыкина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
03.03.1981

Сын: Сапрыкин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Сапрыкина Любовь Михайловна

Смерть
17.06.1995

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