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Долбенёв Фёдор Павлович

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

04.02.1905

Дата смерти

20.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1905

Отец: Долбенёв Павел Семёнович

Мать: Долбенёва Наталья Григорьевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.09.1924

Дочь: Сизова Зинаида Фёдоровна

Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1928

Дочь: Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Долбенёв Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.07.1936

Дочь: Егорова Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна

Кёршинские Борки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Образование
Около 1938
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Тракторно-механическая школа
Место жительства
С 1939
Смерть
20.06.1987
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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