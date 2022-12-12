Долбенёв Фёдор Павлович
Место рождения
Дата рождения04.02.1905
Дата смерти20.06.1987
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1905
Рождение ребёнка
19.09.1924
Дочь: Сизова Зинаида Фёдоровна
Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
28.01.1928
Дочь: Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
28.07.1936
Дочь: Егорова Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Долбенёва Варвара Васильевна
Кёршинские Борки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Образование
Около 1938
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Тракторно-механическая школа
Место жительства
С 1939
Смерть
20.06.1987
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область