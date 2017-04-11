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Филатов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1956

Дата смерти

11.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1956

Отец: Филатов Алексей Михайлович

Мать: Филатова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
05.08.1983

Дочь: Руданова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Филатова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
09.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
29.12.1988

Сын: Филатов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Филатова Людмила Владимировна

Смерть
11.04.2017
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