Филатов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1956
Дата смерти11.04.2017
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1956
Рождение ребёнка
05.08.1983
Дочь: Руданова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Филатова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
09.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
29.12.1988
Сын: Филатов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Филатова Людмила Владимировна
Смерть
11.04.2017