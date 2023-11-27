Вера Пантилеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1978
Дочь: Глинская Анна Владимировна
Отец ребёнка: Глинский Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глинская Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Глинский Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно