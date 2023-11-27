Вера Пантилеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Пантилеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1978

Дочь: Глинская Анна Владимировна

Отец ребёнка: Глинский Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глинская Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Глинский Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глинский Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно
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