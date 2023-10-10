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Усов Павел Ксенофонтов

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Усов Ксенофонт Семёнов

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Усов Захарий Павлов

Мать ребёнка: Усова Александра Максимова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Усов Иаков Павлов

Мать ребёнка: Усова Александра Максимова

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1388, стр. 30 Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1912 г.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Александра Максимова

Смерть
Неизвестно
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