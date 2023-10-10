Усов Павел Ксенофонтов
Место рождения
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: Усов Ксенофонт Семёнов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Усов Захарий Павлов
Мать ребёнка: Усова Александра Максимова
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Усов Иаков Павлов
Мать ребёнка: Усова Александра Максимова
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1388, стр. 30 Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1912 г.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно