Karsten (Scharf) Christina
Место рожденияОльгенфельд, Ростовская Область, Советский Союз
Дата рождения1886
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Ольгенфельд, Ростовская Область, Советский Союз
Бракосочетание
1908
Муж: Карстен Тобиас
Рождение ребёнка
07.02.1909
Отец ребёнка: Карстен Тобиас
Ольгенфельд, Ростовская Область, Советский Союз
Рождение ребёнка
04.04.1911
Сын: Karsten Christian
Отец ребёнка: Карстен Тобиас
Ольгенфельд, Ростовская Область, Советский Союз
Рождение ребёнка
02.10.1913
Дочь: Semke Louisa
Отец ребёнка: Карстен Тобиас
Olgenfeld, Rostow
Смерть
1930
Петрозаводск