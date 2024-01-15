Karsten (Scharf) Christina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karsten (Scharf) Christina

Место рождения

Ольгенфельд, Ростовская Область, Советский Союз

Дата рождения

1886

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольгенфельд, Ростовская Область, Советский Союз
Бракосочетание
1908

Муж: Карстен Тобиас

Рождение ребёнка
07.02.1909

Сын: Karsten Michael Manuel

Отец ребёнка: Карстен Тобиас

Ольгенфельд, Ростовская Область, Советский Союз
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Karsten Christian

Отец ребёнка: Карстен Тобиас

Ольгенфельд, Ростовская Область, Советский Союз
Рождение ребёнка
02.10.1913

Дочь: Semke Louisa

Отец ребёнка: Карстен Тобиас

Olgenfeld, Rostow
Смерть
1930
Петрозаводск
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