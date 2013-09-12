Готовцев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Готовцев Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.2013

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2013

Отец: Готовцев Александр

Мать: Готовцева наталья

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