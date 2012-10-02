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Кузнецов Семён Сергеевич
Кузнецов Семён Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.2012
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Сергей Владимирович
1977 г.р.
Мать
Кузнецова Анна Анатольевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2012
Отец:
Кузнецов Сергей Владимирович
Мать:
Кузнецова Анна Анатольевна
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