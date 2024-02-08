Чечин (Чечёткин) Порфирий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечин (Чечёткин) Порфирий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Чечёткин Матвей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Чечин Илья Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чечин Емельян Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Чечин Прокопий Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечин Василий Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечина Анна Андревна

Смерть
Неизвестно
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