Чечин (Чечёткин) Порфирий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Чечёткин Матвей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чечин Емельян Порфирьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Чечин Прокопий Порфирьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чечин Василий Порфирьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чечина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чечина Анна Андревна
Смерть
Неизвестно