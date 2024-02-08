Кузькин Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузькин Яков
Мать: Кузькина Александра
Рождение ребёнка
19.06.1958
Дочь: Ельцова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кузькина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
30.01.1968
Сын: Кузькин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кузькина Нина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно