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Кузькин Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузькин Яков

Мать: Кузькина Александра

Рождение ребёнка
19.06.1958

Дочь: Ельцова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кузькина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
30.01.1968

Сын: Кузькин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кузькина Нина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузькина Нина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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