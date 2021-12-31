Акоева -Гуцаева Таира Хаджиомаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акоева -Гуцаева Таира Хаджиомаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1923

Дата смерти

31.12.2021

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1923

Отец: Акоев Хаджиомар Хазбиевич

Мать: Хутиева Любовь Бубуевна

Рождение ребёнка
02.07.1961

Сын: Гуцаев Баги Александрович

Отец ребёнка: Гуцаев Асан Багиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуцаев Асан Багиевич

Смерть
31.12.2021
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