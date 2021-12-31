Акоева -Гуцаева Таира Хаджиомаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1923
Дата смерти31.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1923
Отец: Акоев Хаджиомар Хазбиевич
Мать: Хутиева Любовь Бубуевна
Рождение ребёнка
02.07.1961
Сын: Гуцаев Баги Александрович
Отец ребёнка: Гуцаев Асан Багиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуцаев Асан Багиевич
Смерть
31.12.2021