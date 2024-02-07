Савинова (Мельникова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Мельников Борис
Мать: ?
Рождение ребёнка
07.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савинов Борис
г. Хотьково, Московская область
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савинов Борис
Рождение ребёнка
23.02.1978
Сын: Савинов Алексей
Отец ребёнка: Савинов Борис
г. Хотьково, Московская область