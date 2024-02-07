Савинова (Мельникова) Нина 1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинова (Мельникова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ДН
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Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Мельников Борис

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Борис

г. Хотьково, Московская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Борис

Рождение ребёнка
23.02.1978

Сын: Савинов Алексей

Отец ребёнка: Савинов Борис

г. Хотьково, Московская область

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