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Ворошилов Олег Анатольевич
Ворошилов Олег Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1976
Пол
Мужской
Отец
Ворошилов (Свинин) Анатолий Андреевич
1940 г.р.
Мать
Ворошилова (Сафонова) Галина Михайловна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1976
Отец:
Ворошилов Анатолий Андреевич
Мать:
Ворошилова Галина Михайловна
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