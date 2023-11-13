Жидких Павел Иванович
Место рождениягородской округ Ефремов
Дата рождения24.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881
Отец: Жидких (житков) Иван Иванович
Мать: Дарья Наумовна
городской округ Ефремов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Любовь Павловна
Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жидких Евдокия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жидких Евдокия Ильина
Смерть
Неизвестно