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Жидких Павел Иванович

Место рождения

городской округ Ефремов

Дата рождения

24.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881

Отец: Жидких (житков) Иван Иванович

Мать: Дарья Наумовна

городской округ Ефремов
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
1909

Сын: Жидких Григорий Павлович

Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
1911

Сын: Жидких Борис Павлович

Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Любовь Павловна

Мать ребёнка: Жидких Евдокия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидких Евдокия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидких Евдокия Ильина

Смерть
Неизвестно
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