Бражникова (Бердина) Флюра Галиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Бердина) Флюра Галиевна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1940

Отец: Бердин Гали Ахметович

Мать: Хисматуллина Суфия Насибулловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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