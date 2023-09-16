Ким Ин-Чер
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1921
Дата смерти29.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1949
Дочь: Ким Ираида
Мать ребёнка: Тен Антонина
Рождение ребёнка
03.05.1951
Дочь: Пак Римма
Мать ребёнка: Тен Антонина
Рождение ребёнка
21.12.1952
Сын: Ким Герасим
Мать ребёнка: Тен Антонина
Рождение ребёнка
12.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тен Антонина
Рождение ребёнка
19.02.1958
Сын: Ким Илларион
Мать ребёнка: Тен Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тен Антонина
Смерть
29.10.1994