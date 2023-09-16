Ким Ин-Чер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким Ин-Чер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1921

Дата смерти

29.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1949

Дочь: Ким Ираида

Мать ребёнка: Тен Антонина

Рождение ребёнка
03.05.1951

Дочь: Пак Римма

Мать ребёнка: Тен Антонина

Рождение ребёнка
21.12.1952

Сын: Ким Герасим

Мать ребёнка: Тен Антонина

Рождение ребёнка
12.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тен Антонина

Рождение ребёнка
19.02.1958

Сын: Ким Илларион

Мать ребёнка: Тен Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тен Антонина

Смерть
29.10.1994
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