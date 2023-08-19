Залужский Петр Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1900
Мать ребёнка: Залужская Пелагея Степановна
Запись в метрической книге Шеномской Богоявленской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 549 разворот 588 (567 зачёркнуто) Восприемник деревни Лопатинской солдат в запасе Прокопий Ефимович Коковкин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно