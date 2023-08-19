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Залужский Петр Степанович

Место рождения

Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Томиловская, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Залужский Павел Петрович

Мать ребёнка: Залужская Пелагея Степановна

Запись в метрической книге Шеномской Богоявленской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 549 разворот 588 (567 зачёркнуто) Восприемник деревни Лопатинской солдат в запасе Прокопий Ефимович Коковкин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залужская Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
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