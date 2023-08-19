Сейфулла Абдурашит углы
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Абдурашит Кидряс углы
Мать: Мадина
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Фахриямал Мухаметамин кызы
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Фахриямал Мухаметамин кызы
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Хаирниса Сейфулла кызы
Мать ребёнка: Фахриямал Мухаметамин кызы
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Фархиниса Сейфулла кызы
Мать ребёнка: Фахриямал Мухаметамин кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно