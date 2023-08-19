Сейфулла Абдурашит углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейфулла Абдурашит углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Абдурашит Кидряс углы

Мать: Мадина

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шарифулла Сейфулла углы

Мать ребёнка: Фахриямал Мухаметамин кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гамидулла Сейфулла углы

Мать ребёнка: Фахриямал Мухаметамин кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Хаирниса Сейфулла кызы

Мать ребёнка: Фахриямал Мухаметамин кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Фархиниса Сейфулла кызы

Мать ребёнка: Фахриямал Мухаметамин кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахриямал Мухаметамин кызы

Смерть
Неизвестно
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