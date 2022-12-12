Ахметзянов Гусман Нигматзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметзянов Гусман Нигматзянович

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Место рождения

Береске, Атнинский р-н, Татарстан

Дата рождения

23.06.1925

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Береске, Атнинский р-н, Татарстан
Смерть
2005
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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