Ахметзянов Гусман Нигматзянович
Место рожденияБереске, Атнинский р-н, Татарстан
Дата рождения23.06.1925
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Береске, Атнинский р-н, Татарстан
Смерть
2005
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)