Обмок Осодор Константинович
Место рожденияс. Городище, Чернухинский район, Полтавская область, Украина
Дата рождения14.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1904
с. Городище, Чернухинский район, Полтавская область, Украина
Крещение
14.02.1904
с. Городище, Чернухинский район, Полтавская область, Украина
Восприемники: крестьянин Гавриил Григориевич Шевченко и дочь крестьянина Мария Иларионовна Обмокова
Смерть
Неизвестно