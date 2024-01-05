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Обмок Осодор Константинович

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Место рождения

с. Городище, Чернухинский район, Полтавская область, Украина

Дата рождения

14.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1904

Отец: Обмок Константин Иларионович

Мать: Обмок Евдокия Лаврентиевна

с. Городище, Чернухинский район, Полтавская область, Украина
Крещение
14.02.1904
с. Городище, Чернухинский район, Полтавская область, Украина
Восприемники: крестьянин Гавриил Григориевич Шевченко и дочь крестьянина Мария Иларионовна Обмокова
Смерть
Неизвестно
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