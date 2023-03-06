(Гребенникова) Зинаида Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гребенникова) Зинаида Арсеньевна

(Гребенникова) Зинаида Арсеньевна

avatar

Место рождения

г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР

Дата рождения

1899

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Гребенников Арсений Радионов

Мать: Гребенникова Пелагея Ионова

г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: не указан

г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зевакин Александр Михайлович

Смерть
1981
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
сейчас это город Туркменабат (Türkmenabat), это Туркменистан (Türkmenistan) - на карте в Фамилио есть, а по поиску найти не получается
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close