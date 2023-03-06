(Гребенникова) Зинаида Арсеньевна
Место рожденияг. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Дата рождения1899
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: не указан
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: не указан
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
сейчас это город Туркменабат (Türkmenabat), это Туркменистан (Türkmenistan) - на карте в Фамилио есть, а по поиску найти не получается