Терехов (Терихов) Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехов (Терихов) Пётр Иванович

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Место рождения

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1872

Отец: Терехов Иван Захарович

Мать: Терехова Ксения Сидоровна?

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
27.06.1872
Казанская церковь
Бракосочетание
До 23.01.1890

Жена: Терехова Феврония Филипповна

Николаевская церковь
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Терехов Степан Петрович

Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Терехов Яков Петрович

Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна

Рождение ребёнка
21.04.1900

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: Мельникова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
После 27.08.1905

Дочь: Селезнева Полина (?Пелагея) Петровна

Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна

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