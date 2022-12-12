Терехов (Терихов) Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения26.06.1872
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1872
Отец: Терехов Иван Захарович
Крещение
27.06.1872
Казанская церковь
Бракосочетание
До 23.01.1890
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
До 1893
Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна
Рождение ребёнка
21.04.1900
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна
Рождение ребёнка
27.08.1905
Дочь: Мельникова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна
Рождение ребёнка
После 27.08.1905
Дочь: Селезнева Полина (?Пелагея) Петровна
Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Петровна
Мать ребёнка: Терехова Феврония Филипповна