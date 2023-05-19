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Анцыферов Никифор Христофорович

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Анцыферов Христофер Калистратович

Мать: Анцыферова Ульяна Романовна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Филанида Никифоровна

Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Устина Никифоровна

Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяния Никифоровна

Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мариамна Никифоровна

Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Анцыферов Кондрат Никифорович

Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Анцыферов Христофер Никифорович

Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Анцыферов Степан Никифорович

Мать ребёнка: Анцыферова Матрона

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Анцыферов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Анцыферова Матрона

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Матрона

Смерть
Неизвестно
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