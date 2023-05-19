Анцыферов Никифор Христофорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Филанида Никифоровна
Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Устина Никифоровна
Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ульяния Никифоровна
Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мариамна Никифоровна
Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Анцыферов Кондрат Никифорович
Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Анцыферов Христофер Никифорович
Мать ребёнка: Анцыферова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Анцыферов Степан Никифорович
Мать ребёнка: Анцыферова Матрона
Рождение ребёнка
1853
Сын: Анцыферов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Анцыферова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анцыферова Матрона
Смерть
Неизвестно