Агзамова Муслима
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Хатыпов Агзам
Мать: Миннур
Рождение ребёнка
01.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1995