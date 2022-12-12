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Агзамова Муслима

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Место рождения

Вакиярово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1923

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

IB
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Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хатыпов Агзам

Мать: Миннур

Вакиярово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
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