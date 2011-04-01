Власова Светлана Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1970
Дата смерти01.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1970
Отец: Дроздов Андрей
Рождение ребёнка
15.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Анатольевич
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.05.1998
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.04.2011