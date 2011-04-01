Власова Светлана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Светлана Андреевна

Власова Светлана Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1970

Дата смерти

01.04.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1970

Отец: Дроздов Андрей

Мать: Дроздова Любовь Альбертовна

Рождение ребёнка
15.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Анатольевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.05.1998

Сын: Власов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.04.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close