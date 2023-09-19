Шелковникова (Могилей) Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1992
Рождение ребёнка
24.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Могилей Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
04.07.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Могилей Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область