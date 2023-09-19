Шелковникова (Могилей) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелковникова (Могилей) Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1992

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1992

Отец: Шелковников Виктор Алексеевич

Мать: Семёнова Ира Владимировна

Рождение ребёнка
24.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могилей Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
04.07.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Могилей Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могилей Дмитрий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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