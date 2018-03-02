Миловидова (Смирнова) Клавдия Александровна 02.03.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миловидова (Смирнова) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1885

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1911

Муж: Миловидов Алексей Иванович

Великово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шувалова (Миловидов) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Миловидов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Валежнова (Миловидов) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Миловидов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1919

Сын: Миловидов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Миловидов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Миловидов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Миловидов Алексей Иванович

Смерть
1964
с. Великово
Похороны
Неизвестно
с.Великово в Медушах Ковровского уезда

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