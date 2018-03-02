Миловидова (Смирнова) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1885
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1911
Великово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шувалова (Миловидов) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Миловидов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Валежнова (Миловидов) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Миловидов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1919
Сын: Миловидов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Миловидов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Миловидов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Миловидов Алексей Иванович
Смерть
1964
с. Великово
Похороны
Неизвестно
с.Великово в Медушах Ковровского уезда