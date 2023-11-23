Шевцов Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Шевцов Иван Васильевич
Мать: Шевцова Ирина Саввина
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Шевцова Акилина Афанасьевна
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Шевцова Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Шевцова Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно