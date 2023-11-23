Шевцов Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевцов Афанасий Иванович

Шевцов Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Шевцов Иван Васильевич

Мать: Шевцова Ирина Саввина

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Шевцова Акилина Афанасьевна

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Федоровна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Шевцова Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Федоровна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шевцов Кирил Афанасьевич

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Федоровна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Шевцова Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Шевцова Евдокия Федоровна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close