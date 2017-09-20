Трофимов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.2004

Сын: Трофимов Егор

Мать ребёнка: Малиновская Наталья

Рождение ребёнка
20.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малиновская Наталья

Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малиновская Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Наталья

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