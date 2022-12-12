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Федосов Пётр Феррапонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1932

Дата смерти

23.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1955

Жена: Федосова Дина Михайловна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.10.1957

Сын: Федосов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Федосова Дина Михайловна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
01.06.1963

Сын: Федосов Игорь Петрович

Мать ребёнка: Федосова Дина Михайловна

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
23.02.1989
Латвия, Рига
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