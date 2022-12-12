Федосов Пётр Феррапонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1932
Дата смерти23.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Жена: Федосова Дина Михайловна
Рождение ребёнка
14.10.1957
Мать ребёнка: Федосова Дина Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1963
Мать ребёнка: Федосова Дина Михайловна
Смерть
23.02.1989
Латвия, Рига