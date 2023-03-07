Рязанцова (Трегубова) Евфимия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова (Трегубова) Евфимия Ларионова

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Место рождения

поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Трегубов Ларион Козьмин

Мать: не указана

поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Рязанцов Илья Федоров

Отец ребёнка: Рязанцов Федор Аверкиев

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Домрачева Ксения Федорова

Отец ребёнка: Рязанцов Федор Аверкиев

поч. Пестовский, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Рязанцов Никифор Федоров

Отец ребёнка: Рязанцов Федор Аверкиев

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Федор Аверкиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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