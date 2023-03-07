Рязанцова (Трегубова) Евфимия Ларионова
Место рожденияпоч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: Трегубов Ларион Козьмин
Мать: не указана
поч. Симона Бабинцова, Зуевская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Рязанцов Федор Аверкиев
дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Домрачева Ксения Федорова
Отец ребёнка: Рязанцов Федор Аверкиев
поч. Пестовский, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Рязанцов Федор Аверкиев
дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762