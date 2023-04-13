Кузьмина Хавронья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Хавронья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1919

Сын: Кузьмин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.12.1923

Сын: Кузьмин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
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