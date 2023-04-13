Кузьмина Хавронья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1919
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.12.1923
Сын: Кузьмин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область