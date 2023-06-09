Сизиков Алексей Вахрамеевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти06.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
29.03.1942
Маслянинский РВК, НСО
Военная служба
Неизвестно
красноармеец 1135сп, 339сд пп 69707
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды
Смерть
06.09.1943
умер от ран Краснодарский край