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Сизиков Алексей Вахрамеевич

Место рождения

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1922

Дата смерти

06.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Призыв на военную службу
29.03.1942
Маслянинский РВК, НСО
Военная служба
Неизвестно
красноармеец 1135сп, 339сд пп 69707
Военная награда
Неизвестно
Орден Красной Звезды
Смерть
06.09.1943
умер от ран Краснодарский край