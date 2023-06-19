Григорьева Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Николаев Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1892