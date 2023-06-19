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Григорьева Екатерина Григорьевна

Место рождения

Васильево, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1892

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильево, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Николаев Степан Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич

Васильево, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Николаев Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич

Васильево, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Николаев Никон Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Николаевич

Васильево, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Иван Николаевич

Смерть
После 1892