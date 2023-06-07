Кузьма Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьма Елисеев

Кузьма Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Елисей Иванов

Мать: Евдокия Дементьева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Кузьмина

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Афиноген Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Тимофей Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Максим Кузьмин

Мать ребёнка: Пелагея Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Кондратьева

Смерть
Неизвестно