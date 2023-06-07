Кузьма Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Елисей Иванов
Мать: Евдокия Дементьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Кузьмина
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Афиноген Кузьмин
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Тимофей Кузьмин
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Максим Кузьмин
Мать ребёнка: Пелагея Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Кондратьева
Смерть
Неизвестно