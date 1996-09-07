Добында Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1907
Дата смерти07.09.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1907
Отец: Добында Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1936
Дочь: Ковалёва Ольга
Мать ребёнка: Добында Ефросинья
Рождение ребёнка
21.01.1942
Дочь: Крамарь Тамара
Мать ребёнка: Добында Ефросинья
Рождение ребёнка
01.09.1949
Дочь: Земляная Вера
Мать ребёнка: Добында Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добында Ефросинья
Смерть
07.09.1996