Добында Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добында Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1907

Дата смерти

07.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1907

Отец: Добында Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1936

Дочь: Ковалёва Ольга

Мать ребёнка: Добында Ефросинья

Рождение ребёнка
21.01.1942

Дочь: Крамарь Тамара

Мать ребёнка: Добында Ефросинья

Рождение ребёнка
01.09.1949

Дочь: Земляная Вера

Мать ребёнка: Добында Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добында Ефросинья

Смерть
07.09.1996
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