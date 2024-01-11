Мурзагулова (Сабитова) Шагура 2 Жена Минигалиевна
Место рожденияд. Нижнее Муталово
Дата рождения26.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1931
Отец: Сабитов Минигали
Мать: не указана
д. Нижнее Муталово
Рождение ребёнка
19.04.1957
Сын: Мурзагулов Тагир Тимерьянович
Отец ребёнка: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1962
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
15.01.1965
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
04.06.1968
Сын: Мурзагулов Сагитьян Тимерьянович
Отец ребёнка: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.03.1971
Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно