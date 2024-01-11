Мурзагулова (Сабитова) Шагура 2 Жена Минигалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулова (Сабитова) Шагура 2 Жена Минигалиевна

Место рождения

д. Нижнее Муталово

Дата рождения

26.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1957 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
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Рождение
26.09.1931

Отец: Сабитов Минигали

Мать: не указана

д. Нижнее Муталово
Рождение ребёнка
19.04.1957

Сын: Мурзагулов Тагир Тимерьянович

Отец ребёнка: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
15.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
04.06.1968

Сын: Мурзагулов Сагитьян Тимерьянович

Отец ребёнка: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
25.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзагулов Тимерьян Ахметкиреевич

Смерть
Неизвестно
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