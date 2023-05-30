Кириллов Валерий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1992
Дочь: Юркова Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Кириллова Гульсия Рикисовна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1995
Сын: Кириллов Николай Валерьевич
Мать ребёнка: Кириллова Гульсия Рикисовна