Кириллов Валерий Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Валерий Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1992

Дочь: Юркова Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Кириллова Гульсия Рикисовна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1995

Сын: Кириллов Николай Валерьевич

Мать ребёнка: Кириллова Гульсия Рикисовна

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