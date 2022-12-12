Олейникова (Неснимишапкина) Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейникова (Неснимишапкина) Мавра Алексеевна

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Место рождения

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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1907 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неснимишапкин Алексей Евграфович

Мать: не указана

Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
?.10.1892 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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Рождение ребёнка
09.02.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1907 ст.

Дочь: Мягкоступова Фиона Авраамовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Около 1943
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
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