Олейникова (Неснимишапкина) Мавра Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неснимишапкин Алексей Евграфович
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1892 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
09.02.1905 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1907 ст.
Дочь: Мягкоступова Фиона Авраамовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1943