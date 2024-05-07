Хрушкова (Чиркина) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Чиркин Иван Николаевич
Мать: Чиркина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шорохова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Хрушков Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1972
Сын: Хрушков Александр Иванович
Отец ребёнка: Хрушков Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.12.1972
Дочь: Орехова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Хрушков Иван Александрович
Смерть
Неизвестно