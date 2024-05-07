Хрушкова (Чиркина) Зинаида Ивановна 1948 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХрушкова (Чиркина) Зинаида Ивановна

Хрушкова (Чиркина) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Чиркин Иван Николаевич

Мать: Чиркина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шорохова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Хрушков Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрушков Иван Александрович

Рождение ребёнка
13.08.1972

Сын: Хрушков Александр Иванович

Отец ребёнка: Хрушков Иван Александрович

Рождение ребёнка
22.12.1972

Дочь: Орехова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Хрушков Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.