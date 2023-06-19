Савинов Леонид Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов Леонид Константинович

Место рождения

Россия

Дата рождения

24.03.1908

Дата смерти

19.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1908

Отец: Савинов Константин Иванович

Мать: Савинова Анна Степановна

Россия
Рождение ребёнка
24.10.1931

Сын: Саввинов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Савинова Капитолина Андреевна

Россия
Рождение ребёнка
13.05.1940

Сын: Савинов Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Савинова Капитолина Андреевна

Россия, Москва
Смерть
19.07.1974