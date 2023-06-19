Савинов Леонид Константинович
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.03.1908
Дата смерти19.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1908
Россия
Рождение ребёнка
24.10.1931
Сын: Саввинов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Савинова Капитолина Андреевна
Россия
Рождение ребёнка
13.05.1940
Сын: Савинов Валерий Леонидович
Мать ребёнка: Савинова Капитолина Андреевна
Россия, Москва
Смерть
19.07.1974