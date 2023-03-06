Ситников Миней Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Миней Григорьев

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Место рождения

п.Баландинский

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Ситников Григорий Яковлев

Мать: не указана

п.Баландинский
Рождение ребёнка
1727

Сын: Ситников Герасим Минин

Мать ребёнка: Ситникова Акулина Федорова

п. Остахинский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситникова Акулина Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьина Татьяна Минеева

Мать ребёнка: Ситникова Акулина Федорова

Смерть
Неизвестно
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