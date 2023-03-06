Ситников Миней Григорьев
Место рожденияп.Баландинский
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Ситников Григорий Яковлев
Мать: не указана
п.Баландинский
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Ситникова Акулина Федорова
п. Остахинский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситникова Акулина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьина Татьяна Минеева
Мать ребёнка: Ситникова Акулина Федорова
Смерть
Неизвестно