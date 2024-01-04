Морген Эдуард Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1933
Дата смерти20.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1933
Отец: Морген Алексей Александрович
Мать: Морген Ида Борисовна
Образование
С 1951 по 1956
Химический факультет Иркутского Государственного Университета
Рождение ребёнка
17.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.07.1988
Работа или профессия
По 1988
ИГУ
Доцент кафедры аналитической химии