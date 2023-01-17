Артемьева (Артемьева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Артемьева) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1920

Сын: Артемьев Николай Никифорович

Отец ребёнка: Артемьев Никифор Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Артемьев Борис Никифорович

Отец ребёнка: Артемьев Никифор Федорович

Смерть
1944
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