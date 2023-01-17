Артемьева (Артемьева) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1920
Сын: Артемьев Николай Никифорович
Отец ребёнка: Артемьев Никифор Федорович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1922
Сын: Артемьев Борис Никифорович
Отец ребёнка: Артемьев Никифор Федорович
Смерть
1944