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Барков Роман Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Барков Филипп Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лыкова Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Барков Гавриил Романович

Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Барков Илья Романович

Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Баркова Домна Романовна

Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Барков Борис Романович

Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Баркова Александра Романовна

Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Баркова Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Бунина Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баркова Федосья Михайловна

Смерть
Неизвестно