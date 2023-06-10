Барков Роман Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Барков Филипп Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лыкова Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Баркова Домна Романовна
Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Баркова Александра Романовна
Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Баркова Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Бунина Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Баркова Федосья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно