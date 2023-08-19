Чурилова Гликерия Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.
Отец ребёнка: Чурилов Павел Павлович
Восприемники: Золотухинские крестьяне Петр Павлович Чурилов и девица Мария Ивановна Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно