Чурилова Гликерия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилова Гликерия Герасимовна

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
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Место
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Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.05.1876 ст.

Сын: Чурилов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Чурилов Павел Павлович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинские крестьяне Петр Павлович Чурилов и девица Мария Ивановна Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилов Павел Павлович

Смерть
Неизвестно