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Зиновий Максимов
Зиновий Максимов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
1799
Пол
Мужской
Отец
Максим Иванов
1765 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Максим Иванов
Мать: не указана
Смерть
1799
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