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Федор Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Алексей Иванов

Мать: Анна Игнатьева

Федор Алексеевич (1726 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1734-?)1 , дочь дьячка Ивана. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ефимия Федорова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Мария Иванова

Иван Федорович (1767 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Федора Алексеевича. О месте служения его данных нет1 . Жена его Дарья Ивановна (1770-?). Дети: Павел (1785-?) ... Показать все
Рождение ребёнка
1770

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Смерть
До 1800
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