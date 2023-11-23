Федор Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Алексей Иванов
Мать: Анна Игнатьева
Федор Алексеевич (1726 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Алексея Ивановича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Мария Ивановна (1734-?)1 , дочь дьячка Ивана. Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ефимия Федорова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Мария Иванова
Иван Федорович (1767 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Федора Алексеевича. О месте служения его данных нет1 . Жена его Дарья Ивановна (1770-?). Дети: Павел (1785-?) ... Показать все
Рождение ребёнка
1770
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Смерть
До 1800